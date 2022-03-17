Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США: «Как мы уже говорили ранее: беспилотная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в привлечении к третьей мировой войне».

Она также уточнила, что США не видят разницу между гуманитарными и военными бесполетными зонами — оба варианта, по ее словам, приведут к эскалации конфликта.