Опубликована запись разговора российского оккупанта, который жалуется родителям на свое командование, а также признается, что у них нет еды, воды и медицинской помощи.

Запись обнародовала Служба безопасности Украины.

«Новости из лагеря российских оккупантов: командиры бегут, солдаты без еды, оружия, денег и медпомощи. Еще раз получаем подтверждение, что российских захватчиков отправляют на смерть», – говорится в сообщении.

Оккупант в разговоре признается, что руководство их бросило: «Оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…».

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

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