Россия продолжает нести огромные потери в войне против Украины – на 22-й день войны погибли около 14 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
личного состава около 14 000 человек,
танков ‒ 444 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1 435 ед,
артиллерийских систем – 201 ед,
РСЗО – 72 ед,
средств ПВО – 43 ед,
самолетов – 86 ед,
вертолетов – 108 ед,
автомобильной техники – 864 ед,
кораблей/катеров – 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
специальной техники – 10.
Опубликована запись разговора российского оккупанта, который жалуется родителям на свое командование, а также признается, что у них нет еды, воды и медицинской помощи.
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