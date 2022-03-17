Российские кафиры не пропускают в город Мариуполь гуманитарный конвой, который ждут жители заблокированного города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу комбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Ивана Голтвенко. "Мы сформировали гуманитарный конвой, который уже несколько дней находится возле города Бердянск и не может доехать до Мариуполя — его не пускают кафиры. В этом конвои — очень важные для города медикаменты, продукты, теплая одежда. Поэтому мы надеемся, что все же заработает гумкор и нам дадут заехать в оккупированный город", – рассказал он. По его словам, бомбоубежища на комбинатах Азовсталь и ММК Ильича были открыты с первых дней войны. "Мы сформировали запас продовольствия, воды и медикаментов, которые снесли в хранилища. Но, к сожалению, мы не ожидали того, что 18 дней подряд Мариуполь будет в осаде", — пояснил он. Он сообщил, что сейчас жители Мариуполя, которым удалось выбраться из города на собственных авто, начали прибывать в Запорожье. "Там сформирован гуманитарный штаб, где людям предоставляется жилье, теплые вещи, питание, медикаменты, психологическая и медицинская помощь. Всех сотрудников мы пытаемся разместить на базах отдыха в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Волонтеры собрали много помощи: я еще раз спасибо всем, кто помогает в это непростое время. Эта ситуация очень объединила всех жителей украинских городов", — подчеркнул Голтвенко и подчеркнул, что "зеленый коридор" должен заработать. "Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей. Я верю, что мы уехали из города временно. И обязательно вернемся, чтобы его отстроить", — резюмировал он. Напомним, группа "Метинвест" уже создала 5,5 тысяч городов для временных переселенцев в городах присутствия. Здесь люди получают теплые вещи, продукты питания, предметы обихода и гигиены, с переселенцами работают медики и психологи. Также в Запорожье создан гуманитарный штаб, где сортируется гуманитарная помощь, которая поступает в город из Европы.