Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Россия не против того, чтобы Анкара была одной из гарантий безопасности Украины. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT и NTV. В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны рассказал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны. "Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", — сказал глава турецкого МИД. Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров. Напомним, недавно Кулеба рассказал, каким Украина видит свой "нейтралитет", на котором так настаивает Россия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.