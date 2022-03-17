Чтобы пересечь границу Украины, 40-летний харьковчанин предоставил пограничникам свидетельство о смерти жены. Однако документ оказался фейковым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу. В частности, мужчина пытался пересечь границу в Винницкой области. Однако его задержали правоохранители. "40-летний харьковчанин предоставил копию "свидетельства о смерти" жены, надеясь пересечь границу с двумя детьми, как их единственный опекун", — рассказали пограничники. Также в копии "свидетельства о смерти" указана смерть жены в июне 2021 года. Однако во время проверки работники ГНСУ установили, что после "смерти" в августе 2021 года женщина дважды пересекала государственную границу и летала отдыхать с семьей в Египет. Отмечается, что "вдовца" за границу так и не упустили.

Украинец прикинулся "вдовцом", чтобы пересечь границу (facebook.com/DPSUkraine) Ранее мы сообщали, что в Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста. Также мы писали, что ДБР передало армии миллион долларов, изъятых на границе. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!