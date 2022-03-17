Вчера представители зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили десять воздушных целей противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

При этом, враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Одновременно с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой «специальной операции» среди собственного населения.

В Генштабе подчеркивают, оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» колонну гражданских людей, которые эвакуировались из Мариуполя в Запорожье.