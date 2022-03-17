Военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер.

«Путин использует страх и террор, как политическое оружие. И против Украины и против Европы. Развязанная война против мирного населения, а также сообщения о похищении парамедиков еще раз раскрывают гнусный характер путинской диктатуры. Страх – его мафиозный метод. Путин хочет, чтобы его боялись все, а он не болялся ничего. Но он уже в страхе перед идеями демократии и свободы. Идеями, которые он давит внутри собственной страны и против которых воюет в Украине», — заявил политик.

«Нас переполняет воля свободного украинского народа к противостоянию с российским террором. И мы согласны с нашими украинскими друзьями – Путину никогда не победить европейский дух свободы, демократии и справедливости», — считает депутат Бундестага.

«Военные преступления Путина против Украины квалифицируют путинскую Россию как террористический режим», — подытожил Робин Вагнер.

16 марта волонтер Наталья Воронкова сообщила, что в Мариуполе российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика волонтера Юлию Паевскую, с позывным «Тайра» и водителя с которым она работала Сергея.

Также, согласно сообщениям украинских СМИ в Мариупольской больнице российские оккупанты взяли в заложники 400 гражданских и ведут огонь прикрываясь ими.