Сегодня, 17 марта, Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Харьков". "Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", — говорится в сообщении. По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как видно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма. Напомним, 15 марта в Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов. Война России против Украины длится 22-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.