Служба безопасности Украины получила данные о военной тактике россиян. Отмечается, что у нее незначительный недостаток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что тактика россиян выглядит так: "Получили пиз** от Украины — спрятались, еще раз получили — снова спрятались". И так по кругу. Однако он отметил, что у этой схемы есть незначительный недостаток — применять ее можно до тех пор, пока есть кому скрываться. Однако, по данным перехваченных разговоров оккупантов, имеющихся в распоряжении СБУ, продлится это недолго, ведь потери врага, мягко говоря, велики. Также в одном из таких разговоров о военной тактике рассказал находящийся под Мариуполем захватчик. Они говорят: "Все взяли, все взяли", а нас здесь е**т постоянно. Я за**ался уже бинтовать и конечности грузить. море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нет", — рассказал оккупант. Ранее мы сообщали, что СБУ перехватило разговор кафиров с женой. Также мы писали, что кафиры распространили фейк, что СБУ хочет применить ядовитые вещества против мирных жителей. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!