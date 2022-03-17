В Сумской области из-за повреждений оборудования высоковольтных сетей наблюдаются проблемы с электроснабжением. В северной части области недостаток пропускной способности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Конотопа. "В результате повреждения оборудования высоковольтных сетей в зоне боевых действий возникает дефицит пропускной способности временных (резервных) сетей, по которым сейчас заживлена северная часть Сумской и Черниговской областей", — рассказали в городском совете. Жителей северной части Сумской области просят ограничить потребление бытовых электроприборов. "Особенно на время вечернего максимума (с 18:00 до 21:00). Отключать все приборы не нужно! Рациональнее использовать электроэнергию", — говорится в сообщении. По данным РБК-Украина, проблемы, в частности, наблюдаются в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области. Напомним, вчера в этих районах Сумской области также были перебои с электроснабжением.