Во вторник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Италии. В частности он выступит с речью перед Палатой депутатов и Сенатом Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Fatto Quotidiano. "Президент Украины Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции перед Палатой депутатов и Сенатом в Монтечиторио 22 марта в 11:00 (12:00 по киевскому времени). Об этом стало известно со проходящей встречи лидеров групп Палаты представителей", — говорится в сообщении . Напомним, вчера Зеленский выступил с речью перед Конгрессом США. Он призвал Соединенные Штаты закрыть небо над Украиной или передать средства противовоздушной обороны. Кроме того, сегодня Зеленский в выступлении в Бундестаге призвал канцлера Олафа Шольца принять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России в Украину. Война России против Украины длится двадцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.