Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции, — такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами немецкого Бундестага.

Зеленский подчеркнул, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация:

«Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того как погибли тысячи украинцев… После того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну».

Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.

«Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены», — пояснил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=7fGgcF7CoCg