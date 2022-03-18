В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта, погибли 109 детей и более 130 ранены.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и Киеве – 35.

17 марта около 2 ночи ВС РФ произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Харьковской области. В результате пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили телесные повреждения.

В Беларуси солдаты-срочники отмывают российские танки от фрагментов человеческих тел и останков.

В Украине ликвидирован еще один офицер российской армии — капитан Алексей Никитин.

Ракетный удар по Львову 18 марта мог быть нанесен из акватории Черного моря. Украинские средства противовоздушной обороны сбили две из шести крылатых ракет.