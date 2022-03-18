Советник главы ОП Алексей Арестович жестко отреагировал на слова экс-министра обороны Анатолия Гриценко, который в Facebook заявил, что Банковая готова «капитулировать» на переговорах с Россией.

По словам Арестовича, при каденции Гриценко ушло основное вооружение из ВСУ.

Также он заявил, что супруга Гриценко Юлия Мостовая якобы рассылает сообщения по своим друзьям от имени высоких представителей Запада, что Киев сегодня подвергнется страшной ракетной атаке.

«На каком свете находятся эти люди? Никакого штурма Киева не будет ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время», – заявил Арестович.