Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь. А также продлить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства. В частности Джонсон выразил поддержку Украине. "Премьер-министр изложил дополнительную оборонную помощь, которую Великобритания намерена предоставить и обязался работать с союзниками на встрече НАТО на следующей неделе, чтобы усилить военную поддержку Украине", — говорится в сообщении. Стороны обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина, в том числе посредством санкций, летальной помощи и дипломатических действий. Напомним, ранее Джонсон заявил, что Путин не понимал, с чем столкнется в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.