Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник ввел комендантский час в новых захваченных районах Луганской области. Речь идет о той территории, которую заняли российские войска после 24 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ. Сообщается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Однако следует понимать, что оккупационная администрация ориентируется на московское время, поэтому комендантский час будет действовать с 20:00 до 04:00 по Киеву. На территориях Луганской области, которые были оккупированы до начала войны России против Украины, комендантский час действует с 22:00 до 03:00 по Киеву. Напомним, ранее сообщалось, что кафиры в Луганской области убили волонтера Александра Кононова, прошедшего плен "ЛНР". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.