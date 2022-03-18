Президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с американским лидером Джо Байденом по поводу войны в Украине заявил, что "конфликт и конфронтация никого не интересуют". Отметив, что мир является основой межгосударственных отношений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Межгосударственные отношения не могут перейти на стадию военного противостояния. Конфликт и противостояние не в чьих-то интересах. а", — сказал Си Цзиньпин. Как сообщает издание видеоразговор между двумя мировыми лидерами начался сегодня утром. Отмечено, что это первая дискуссия за последние несколько месяцев. И, соответственно – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Напомним, вчера в Госдепе США заявили, что Байден намерен попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Отметим, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы пригласила у Китая военную помощь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.