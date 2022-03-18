Российская Федерация будет уничтожать конвои с вооружениями на территории Украины. Речь идет об оружии, которое передают западные партнеры.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, и, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации», — цитируют его российские СМИ.