Главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю российские кафиры предлагали сдаться. Такие "предложения" поступали и другим представителям местных властей, трое из которых согласились. Об этом глава Луганской ОГА рассказал в интервью РБК-Украина.

"Всем поступали такие предложения и мне напрямую… На оккупированных территориях у нас, к сожалению, есть как минимум три таких случая. Это в Станице, в Миловом и в Марковке. Все остальные отказались сотрудничать с оккупантами", — рассказал он.

Напомним, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что кафиры предлагали ему сдать город. Такие сообщения получал и заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха. Также мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом "не доводить город до гуманитарной катастрофы". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.