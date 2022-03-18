Тысячи убитых мирных украинцев – цена полномасштабного вторжения россии. Неоправданная жестокая война угрожает всему миру. Это понимается в Европе. Международные компании отказываются финансировать убийства и массово покидают российский рынок. Не исключение и игорный бизнес, имевший в федерации миллиардные обороты. Из России ушли всемирно известные PokerStars, William Hill, GGpoker, bet365. Мировые лидеры индустрии предпочитают потерять все и нести огромные убытки, лишь бы откреститься от связей с россией. Тем временем украинская компания Parimatch проводит в России ребрендинг. Об этом стало известно на шестой день войны.Тысячи убитых мирных украинцев – цена полномасштабного вторжения россии. Неоправданная жестокая война угрожает всему миру. Это понимается в Европе. Международные компании отказываются финансировать убийства и массово покидают российский рынок. Не исключение и игорный бизнес, имевший в федерации миллиардные обороты. Из России ушли всемирно известные PokerStars, William Hill, GGpoker, bet365. Мировые лидеры индустрии предпочитают потерять все и нести огромные убытки, лишь бы откреститься от связей с россией. Тем временем украинская компания Parimatch проводит в России ребрендинг. Об этом стало известно на шестой день войны. «В текущих реалиях мы оперативно приняли решение о смене бренда в России. Мы продолжим следовать текущему курсу и продолжим операцию под новым названием. В ближайшее время мы выступим с обновленной коммуникацией и на старте работы обрадуем наших клиентов новыми акциями и уникальными предложениями. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме, все средства и балансы остаются актуальными, компания обеспечивает всю необходимую поддержку», — в своем Телеграмм-канале писал Дмитрий Сергеев, председатель совета директоров Parimatch Россия.

При этом техническая поддержка российского сайта продолжала делать вид, что никаких бомбардировок мирных украинских городов нет. На вопрос, существует ли позиция компании по войне, оператор ответила: «Мы не можем давать оценку событиям и комментировать действия власти».

Уже после этих заявлений украинская Parimatch сообщила об отзыве франшизы из России. Вроде бы, с 2016 года все права на использование торговой марки Parimatch переданы российской компании Бетринг. Об этом в своем интервью ранее говорил и СЕО компании Сергей Портнов.«Есть Россия, которая продана, но продана так, что торговая марка и софт остался наш и мы все равно заинтересованы в развитии, потому что мы забираем роялти. Можно сказать, франчайз – модель, в которой мы остались как технологический и брендовый партнер. То есть бренд Parimatch продолжаем накачивать всемирно и россияне получают это бесплатно», — говорил Сергей Портнов в интервью ютуб канала «точка G» 2019 года.

Впрочем, никакой информации о продаже части компании или передаче прав на торговую марку в российских базах данных нет. С февраля месяца, по официальной информации, в структуре компании нет никаких изменений. Об этом говорят и на сайте русской Parimatch, которая с 9 марта носит название Paribet. Что интересно — доменное имя сайта называется именно parimatch.ru, а все спонсорства клубов и лиг России продолжают использовать логотип украинской компании.«Состав акционеров компании не меняется, изменение названия никак не повлияет на текущую работу с ключевыми партнерами компании», — говорится на российском сайте parimatch.ru .

Разделить ментально российскую и украинскую компании Parimatch пытались уже несколько лет. К примеру, вот новость за 2019 год.«Популярная букмекерская контора Parimatch усилила свою маркетинговую команду – в компанию пришли новые специалисты, помогающие БК в реализации планов стратегического развития на территории РФ. Первым шагом в этом направлении было приход нового СЕО Дмитрия Сергеева».

Но все маркетинговые кампании российской и украинской компаний с тех пор были как под копирку. Да и сам руководитель Parimatch не скрывал, что больше всего доходов компания имеет именно из СНГ. А что по цифрам? Напрямую о доходах СЕО компании Сергей Портнов не говорит. А даже если говорит, мы об этом не узнаем. Секреты раскрывает таймлайн интервью на ютуб-канале «точка G» : из таймкодов видно, что журналист спрашивал об успехах Париматча в России. Но в самом опубликованном видео рассказ о доходах в федерации вырезан. Остается только догадываться, почему в Париматче решили не говорить о доходах в стране агрессоры. Но можно сопоставить разные цифры с интервью. Вот данные о судьбе украинского рынка.«Не хочется выдавать все, но думаю, что более четверти рынка. Я думаю, что оборот букмекерского бизнеса в Украине больше миллиарда», — говорил Сергей Портнов.

Пока сотрудники украинской компании Париматч помогают армии, территориальной обороне материально и технически и выделяют миллион долларов на оборону государства — высшее руководство может продолжать иметь бизнес с агрессором и другой рукой прямо финансировать войну против украинцев. Для этого можно просто показательно переименоваться. Речь идет о миллиардных доходах. А теперь еще и работать в федерации можно без конкурентов – все ушли с рынка. Да разве стоят эти доходы жизней миллионов украинцев?