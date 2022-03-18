Российские оккупанты разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области.

Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

По его словам, в небе над Изюмом летают только квадрокоптеры, потому что накануне ВСУ сбили над городом два самолета и один вертолет российских оккупантов.

«Теперь враги стремительно теряют превосходство в воздухе, но посмотрите, что эти варвары успели сделать с нашим городом. Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кременце. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки» – написал Стрельник.

Напомним, гора Кременец – комплексный памятник природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.