Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Запретила поставки предметов роскоши в страну-агрессор. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства. Правительство напомнило о том, что 15 марта ЕС расширило список ограничений против России. В частности, речь идет о: транзакции с предприятиями России; запрет на предоставление кредитных услуг.

Швейцария применила идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. Среди них речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши. Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Канада вводит санкции против Беларуси из-за ее поддержки России во вторжении на территорию Украины. Война России против Украины длится двадцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.