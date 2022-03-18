В Беларуси солдаты-срочники отмывают российские танки от фрагментов человеческих тел и останков.

Об этом пишет «Наша Ніва».

Издание приводит разговор одного из военных со своими родственниками. Парень позвонил родителям с незнакомого номера в Вайбер и попросил лекарства от рвоты и тошноты под Гомель:

«Первая мысль — что сын в украинском плену и ранен. Поэтому сразу сказали: давай говори как есть, почему ты не в своей части, для чего тебе лекарство, где ты находишься?.

Но, оказалось, что он в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники. А лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит. Вот так».

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