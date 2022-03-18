18 марта в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка.
Сумская область
Из Сум, Тростянца, Лебединого, Конотопа, Краснополья, Великой Писаревки в Полтаву.
Харьковская область
Планируется гуманитарный груз в Балаклею и Изюм на Харьковской области.
Также на завтра планируют доставку помощи в города Херсонской и Луганской областей.
Ракетный удар по Львову мог быть нанесен из акватории Черного моря. Украинские средства противовоздушной обороны сбили две из шести крылатых ракет.