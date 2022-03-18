Жители недавно захваченных российскими войсками населенных пунктов Луганской области устраивали проукраинские митинги. Они выступали против русской оккупации. Об этом в интервью рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "На подконтрольной территории Украине люди знают, откуда их расстреливают. Что касается тех территорий, которые были недавно увлечены — о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельске, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов" , – отметил Гайдай. Он добавил, что митинги прекратились, когда кафиры начали обстреливать мирное население и по ночам вывозить их в неизвестном направлении. Напомним, что Сергей Гайдай опроверг сообщение о потере контроля над Луганской областью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.