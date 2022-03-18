Россияне израсходовали почти весь запас ракет и других видов боеприпасов, в связи с этим Кремль решил перевести свои предприятия военно-промышленного комплекса, привлеченные к производству крылатых ракет «Калибр» и боеприпасов в РСЗО “Смерч”, на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Идут 23 сутки полномасштабного российского вторжения. Стратегические задачи разгрома группировок ВСУ, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобугском операционных районах.

Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеющие частичный успех. Продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активные боевые действия враг не вел.

В Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобугском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

В Беларуси солдаты-срочники отмывают российские танки от фрагментов человеческих тел и останков.

В Украине ликвидирован еще один офицер российской армии — капитан Алексей Никитин.

Ракетный удар по Львову 18 марта мог быть нанесен из акватории Черного моря. Украинские средства противовоздушной обороны сбили две из шести крылатых ракет.