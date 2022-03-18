Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе были эвакуированы 130 человек. Еще сотни людей остаются заблокированными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек. Продолжаются спасательные работы на месте подрыва оккупантами театра, в котором мариупольцы скрывались от обстрелов, использовали его как укрытие. К настоящему времени удалось спасти около 130 человек, но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. обстрелы, мы будем продолжать спасательные работы", — заявил Зеленский. Напомним, в Мариуполе российские кафиры сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. К счастью, бомбоубежище выдержало. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.