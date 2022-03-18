Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить импорт требуемых товаров. В первую очередь, это касается продуктов питания и топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского. "Поручил Кабмину, секретарю СНБО и спикеру Верховной рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки необходимых товаров из-за границы", — сообщил он. По его словам, в первую очередь это касается продуктов питания, топлива и других товаров, удовлетворяющих базовым потребностям общества. "Война – не время для того, чтобы бюрократы из разных ведомств усложняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, которые нужны украинцам. Если для этого нужно убирать налоги, акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если надо убрать таможенников, которые не понимают, что нужно действовать быстро, — мы это сделаем. Наши границы должны быть открыты для всего, что нужно украинцам. Жду решений до конца дня. А потом поддержку от депутатов", — сказал Зеленский. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.