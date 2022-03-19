Американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или приостановили сделки в России. Это явилось результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также серией запретов Европейского Союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов. Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как раньше были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции. Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом существующую деятельность в соответствии с международными законами и санкциями, говорится в заявлении компании. "Мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе", – заявил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш. Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes отказался комментировать свои сделки в России. Энергетические компании BP PLC, Shell, Equinor ASA и Exxon Mobil приостановили или объявили о планах выхода из своей деятельности в России. Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа и экспортирует от 7 до 8 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.