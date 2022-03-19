Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности перегруппировать свои силы. Заявив, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он скептически относится к целям Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. "Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели – это попытка создать простор для перегруппировки россиян. Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" , – отметила Трасс. Глава МИД Британии подчеркнула, что "россияне лгут, лгут и лгут". "Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес", — резюмировала Трасс. Стоит отметить, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией из-за войны войны могут затянуться на несколько недель. Напомним, война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.