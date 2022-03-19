Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что Германия была "глупая", позволив себе стать зависимой от газа из России. На сегодняшний день она примерно наполовину зависит от российских поставок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Как заявил Хабек, на выходных находящийся с визитом в Катаре и ОАЭ, в будущем каждый поставщик должен быть ограничен обеспечением от 10% до 20% потребностей Германии. В странах Ближнего Востока он находится в поисках поставок сжиженного газа. Также сообщается, что он выступает за поставку газа из "недемократических стран". По его словам, есть большая разница между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, ведущей агрессивную войну в Украине. Напомним, ранее сообщалось, что Германия уже в текущем году может заменить около половины своего импорта газа из России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.