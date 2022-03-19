Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что изучит возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) во время поездки в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Он намерен заключить соглашение по водороду, что сделает Германию менее зависимым о России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. После того, как Россия вторглась в Украину, Хабек выступил с рядом инициатив, направленных на снижение энергетической зависимости Германии от России, включая крупные заказы нероссийского СПГ, планы постройки терминала для импорта СПГ и замедление отказа страны от угля. Хабек перед поездкой на выходные сказал, что "цель состоит в том, чтобы установить водородное партнерство в среднесрочной перспективе, то есть политически поддержать его". Его будут сопровождать около 20 представителей корпоративной Германии, многие из энергетического сектора. Он также хочет обсудить "краткосрочные" поставки СПГ и "дать компаниям, обеспечивающим поставки газа в Германию, политическую основу для того, чтобы стать независимыми от российского газа, темы, которые не могут быть выше политической повестки дня". В более широком смысле Европейская комиссия работает над планами поэтапного отказа ЕС от российского газа, нефти и угля в течение пяти лет. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.