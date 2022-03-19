Правительство Германии направляет Украине помощь в гражданской обороне. Берлин также отправляет тяжелую технику для борьбы с пожарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Allgemeine. Министр развития Германии Свенья Шульце заявила, что в Украину была отправлена 21 портативная пожарная машина, представляющая собой прицепное пожарное оборудование, а также большое количество защитной одежды, спасательного оборудования и эвакуационного автобуса. В понедельник, 21 марта, за ними последуют девять грузовиков, перевозящих тяжелое пожарное оборудование. После этого 23 марта будут отправлены около 1600 дыхательных аппаратов. "В Украине сейчас очень важно помогать нуждающимся людям. В течение многих лет мы тесно сотрудничаем с Украиной в области политики развития. Во время войны, конечно, наши проекты не могут продолжаться как раньше. Вот почему мы действовали быстро и перераспределили средства на острейшие нужды в этой чрезвычайной ситуации", — заявила министр. По словам Шульце, 2 тысячи электрогенераторов, а также многочисленные емкости для воды, палатки и спальные мешки уже находятся по пути в Украину. "Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы изо дня в день быстро и без бюрократических проволочек оказывать помощь там, где она наиболее необходима. Мы помогаем, например, огнетушителями, сочлененными грузовиками, электрогенераторами, приютами для людей и психологической поддержкой", — добавила министр. Война России против Украины длится 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.