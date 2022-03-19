Украинские спасатели эвакуировали часть людей из города Бучи в Киевской области. Оттуда успешно эвакуировали 7 автобусов с гражданскими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. По его словам, из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов. В частности, колонной из семи автобусов удалось эвакуировать около 200 человек. Сейчас людям оказывают помощь и перевозят в Киев. "Из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов, в которых эвакуировано около 200 человек. Им оказывают первую помощь, питание и перевозят в Киев", — написал Тимошенко. Раньше мы называли гуманитарные коридоры, где будет проводиться эвакуация. Также мы писали, что во время эвакуации из Попасной русские кафиры обстреляли автобус. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!