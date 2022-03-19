По данным на 19 марта, из-за войны России против Украины погибли уже 112 детей. Также более 140 были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора. Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Донецкой – 28, Черниговской – 30, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях. Также сообщается, что 16 марта 2022 российские военные убили двух жителей Колонщины (Киевская область), среди которых был 16-летний подросток. Вчера в селе Лоцкин Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины. А в Чернигове из-под завалов общежития извлекли тела 7-летних близнецов — мальчика и девочку. Кроме того, из-за регулярных бомбардировок и обстрелов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью. Напомним, накануне во Львове устроили акцию-флешмоб с колясками в память о погибших из-за российской агрессии украинских детей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.