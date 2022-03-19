Российские оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями раньше, и достоверных данных о типе ракеты пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат. "Удар по Делятину мы официально подтвердили. Однако это произошло где-то с 17 на 18 марта. Они заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", подтверждений этому нет". Игнат также уточнил, что пострадавших в результате обстрелов нет. Ущерб пока уточняется. Отметим, что об ударе по слогам в Делятине заявила РФ. Оккупанты назвали атаку "первым применением" гиперзвукового оружия в Украине. К слову, на Прикарпатье решили возобновить работу внешкольных учебных заведений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.