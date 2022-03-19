В Украине уже работают лагеря для военнопленных. Они действуют как того требует Женевская конвенция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в интервью BBC.

"Уже есть (места в лагерях — ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция. Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права, нашего национального законодательства и не переходили какие-либо границы, чтобы потом к нам были вопросы…", — рассказала Венедиктова.

По ее словам, помощь даже медицинская помощь военнопленным оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим защитникам.

"Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", — отметила Венедиктова.

На вопрос журналиста, что именно в этом контексте означало слово "почти", она ответила паузой.

"Я думаю, что моя пауза будет достаточным ответом (улыбается)", — резюмировала генпрокурор.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что военные ВСУ захватили в плен сотни российских военных. В этой связи он не исключал создания специальных лагерей в соответствии с нормами международного права. Война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.