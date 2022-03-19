В небе над Киевской области украинские военные сбили еще один русский вертолет. Удалось сбить Ка-52 – так называемый "Аллигатор". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. "Сегодня в Бучанском районе, подразделениями ПВО Украины сбит вражеский боевой вертолет Ка-52. Минус еще один вражеский "Аллигатор", — отметил он. Он также уточнил, что вертолет был сбит с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Напомним, за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона сбила два самолета, три вертолета и несколько беспилотников с ракетами. Накануне российский истребитель Су-34 также был сбит из "Стингера". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.