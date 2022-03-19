Российская Федерация вероятно продолжает укреплять свои позиции и использует переговоры как очередную попытку шантажа или влияния. Однако оккупанту до сих пор не удалось выполнить даже минимальные задачи. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова заместителя Министра обороны Украины Галины Маляр в телемарафоне. "Мы с вами уж очень знаем РФ в войне. Они абсолютно все используют для того, чтобы укрепить собственные позиции и двигаться дальше. Они не оставляют своей ключевой цели — это полный контроль над Украиной. У них есть задача "минимум", есть задача" максимум", которые они перед собой ставят. Пока что никакой цели не достигли",- заявила Маляр. По словам Маляр, Россия и дальше планирует продвигаться, в связи с чем сегодня никто не исключает того, что оккупант использует переговоры для перегруппировки своих сил. "Мы все должны отдавать себе отчет, что у РФ есть планы продвигаться дальше, а война продолжается на том рубеже, чтобы не дать ей это сделать. И действительно все 8 лет они использовали переговоры как дополнительный инструмент влияния или шантажа. Поэтому сегодня это тоже никто не исключает ",- добавила замминистра обороны. Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры как возможность перегруппировать свои войска. Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.