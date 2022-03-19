Эвакуация из Бучи (Киевская область) продлится 19 марта. Жителей города намерены эвакуировать в Белогородке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета. Сообщается, что на 11:00 объявлен сбор в Бучанском городском совете по ул. Энергетиков, 12. Маршрут эвакуации: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Капитановка – Дмитровка – Забучье-Михайловка – Рубежовка – Ворзель-Буча.

Фото: маршрут эвакуации Ранее сообщалось, что эвакуация 19 марта пройдет и в Луганской области. В частности, ожидается, что в безопасные районы смогут уехать жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.