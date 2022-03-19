Потери Украины после российского вторжения составили менее 50% ВВП. Однако после шока первых дней войны экономика стала приспосабливаться к условиям военного времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука "Forbes Украина". "Деловая активность в стране действительно сильно снизилась. Понятно, что в первую очередь в областях, где продолжаются боевые действия. Другие территории страдают от разрыва цепей поставок и потери рабочей силы из-за участия в обороне страны и вынужденной миграции", — сказал он. Однако, по его словам, после шока первых дней войны, экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени. "Очень важно, что продолжает нормально работать финансовый сектор: банки обеспечивают платежи, нет проблем с наличной гривной, нам в целом удалось сохранить финансовую стабильность. Да, ценой достаточно жестких ограничений, но я считаю, что нам удалось найти баланс между стабилизирующим эффектом и тем , что система продолжает выполнять свои функции", – сказал Николайчук. По его словам, очень тяжело оценить сейчас ВВП, еще труднее – сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий. "То, что мы видим за высокочастотными индикаторами, — экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии за последние две недели составляет около 60% от нормального довоенного уровня. Загруженность предприятий ГМК составляет 50% — в основном они работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями", — добавил он. Отвечая на вопрос по прогнозу МВФ, который ожидает падения ВВП в 2022 году на 10% при условии, если боевые действия завершатся в ближайшее время, и 25-35% в случае более продолжительной войны, Николайчук сказал, что оценка базируется на расчетах исходя из ситуации первого недели войны. "Думаю, плюс-минус это соответствует реальному положению вещей. К тому же вряд ли сейчас реально дать более точную оценку", – добавил он. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.