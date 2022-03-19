Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать частью глобальной системы безопасности, поддержав антироссийскую коалицию. Он призвал Пекин присоединиться к цивилизованным странам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter. "Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение — поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить разницу Пекина между 1,6 трлн и 150 млрд долларов" , – отметил Подоляк. Напомним, 18 марта президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Белого дома напомнил, что Пекину грозят последствия в случае помощи России в войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.