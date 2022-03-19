Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное дело из-за похищения российскими оккупантами журналистки hromadske Виктории Рощиной. Она скрылась в Бердянске 15 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Следствие установило, что 15 марта журналистка находилась в Бердянске Запорожской области. Она готовила материалы о событиях на юге и востоке Украины. В настоящее время ее местонахождение не известно. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Досудебное расследование будет осуществляться Управлением СБУ в Запорожской области. Напомним, о похищении корреспондентки стало известно 18 марта. Редакция издания hromadske сообщила, что журналистка исчезла по пути в Мариуполь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.