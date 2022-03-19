Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Глава кремля назвал условия встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе разговора Путин заявил, что перед переговорами с Зеленским необходимо решить определенные вопросы, а именно: нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО; разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели; "денацификация"; устранение препятствий перед использованием русского языка в Украине.

По словам спикера Эрдогана Ибрагима Калина, Путин также требует признания аннексии Крыма и "ЛДНР".

"Если будут достигнуты точки в первых четырех статьях и будут достигнуты согласия, то на уровне лидеров можно будет обсудить пятую и шестую статьи", — заявил Калин. Война России против Украины длится двадцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.