Россия до сих пор не смогла добиться своих первоначальных целей в Украине. В этой связи Кремль был вынужден изменить подход и теперь придерживается стратегии истощения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter. "Кремль до сих пор не смог достичь своих первоначальных целей. Он был удивлен масштабами и жестокостью украинского сопротивления. Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения", — говорится в сообщении. В Минобороны Британии заявили, что это может повлечь за собой неизбирательное использование огневой мощи. "Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное использование огневой мощи, что приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что Владимир Путин ужесточил свой контроль над российскими внутренними СМИ. "Кремль пытается контролировать рассказ, отвлечь внимание от оперативных проблем и утаить от российского народа высокие цифры потерь среди российского населения", — говорится в сообщении. Война России против Украины длится 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.