В пятницу, 18 марта, из Украины уехали 11 сотрудников посольства Беларуси. Они покинули страну из-за пункта пропуска на границе с Молдовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Беларуси Игоря Сокола государственному каналу "Беларусь 1". Он заявил, что 11 дипломатов и 2 члена их семей приехали на границу на 7 автомобилях. По словам Сокола, машины и сотрудников посольства осматривали по 2-3 часа. Он добавил, что пограничники проверяли и граждан Украины. "Мы наблюдали изъятие для нужд обороны машин и личных вещей", – заявил Сокол в эфире. Напомним, руководитель пограничной службы Украины Сергей Дейнеко передал через посла Беларуси "30 серебряников" белорусскому коллеге Анатолию Лаппо, ранее заявившему, что именно столько стоит измена. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.