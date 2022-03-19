Из-за обстрелов российскими оккупантами в 500 населенных пунктах Киевской области отсутствует электроэнергия. Еще у 67 населенных пунктов нет газоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской ОВ Алексея Кулебу. "Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует около 500 населенных пунктов области", — говорится в сообщении. В результате действий российских оккупантов поврежден жилой фонд 6 городов и 11 поселков. Кроме того, разрушения получили 20 объектов социальной инфраструктуры, среди них учебные заведения, больницы, церкви, музеи и центр предоставления административных услуг. В настоящее время наиболее повреждены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. За прошедшие сутки зафиксировано 240 обстрелов со стороны российских войск. Напомним, в ночь на 19 марта армия РФ обстреляла поселки Бучанского района Киевской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.