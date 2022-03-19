В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского облсовета в Facebook. Уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня. "Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передаче лекарств и продуктов", — говорится в сообщении.

Фото: село Демидово оказалось под угрозой затопления (facebook.com/kyivoblrada) Война России против Украины длится 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.