В Запорожье с сегодняшнего вечера вводится усиленный комендантский час. Она продлится с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской областной Военной администрации Александра Старуха. "В соответствии с решениями военного командования в Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 года до 06:00 часов 21 марта 2022 года. Просим отнестись с пониманием", — отметил он. Напомним, ранее сменили продолжительность комендантского часа в Черкасской области. В частности, в Черкассах и Умани она действует с 21:30 до 06:00, в других населенных пунктах региона с 20:00 до 6:00. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.